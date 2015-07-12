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Монреаль Импакт - Коламбус

12.07.2015, Воскресенье, 03:00 мск Монреаль, стадион Стэйд Олимпик США. МЛС Монреаль Импакт - Коламбус
США. МЛС 2015

7 июня, воскресенье 02:30 Коламбус 1:2 Монреаль Импакт
США. МЛС 2014

28 сентября, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Монреаль Импакт

31 августа, воскресенье 03:30 Монреаль Импакт 2:0 Коламбус

20 июля, воскресенье 03:30 Коламбус 2:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2013

14 сентября, суббота 22:00 Монреаль Импакт 1:2 Коламбус

16 июня, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Монреаль Импакт

14 апреля, воскресенье 20:00 Монреаль Импакт 1:1 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
2 сентября, воскресенье 03:30 Коламбус 2:1 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
9 июля, понедельник 03:30 Монреаль Импакт 2:1 Коламбус
США. МЛС 2012, группа Восточная конференция
Регулярный чемпионат,
24 марта, суббота 00:00 Коламбус 2:0 Монреаль Импакт
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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