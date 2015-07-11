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Сан-Хосе - Хьюстон

11.07.2015, Суббота, 06:00 мск Сан-Хосе, стадион Авайя Стэдиум США. МЛС Сан-Хосе - Хьюстон
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

6 мая, среда 03:30 Хьюстон 0:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2014

26 мая, понедельник 06:30 Сан-Хосе 3:0 Хьюстон
США. МЛС 2013

31 марта, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
17 марта, суббота 00:00 Сан-Хосе 0:1 Хьюстон
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:1 Сан-Хосе

5 июня, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 0:1 Хьюстон

6 сентября, понедельник 00:00 Хьюстон 1:2 Сан-Хосе
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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