Введите ваш ник на сайте

Сиэтл - Ди Си Юнайтед

04.07.2015, Суббота, 06:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

29 июня, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2013

4 июля, четверг 06:00 Сиэтл 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
8 апреля, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Сиэтл 3:0 Ди Си Юнайтед

5 мая, четверг 00:00 Ди Си Юнайтед 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010

16 июля, пятница 00:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Сиэтл

11 июня, пятница 00:00 Сиэтл 2:3 Ди Си Юнайтед
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
...
  • Читайте нас: 