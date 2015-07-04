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Хьюстон - Чикаго Файр

04.07.2015, Суббота, 04:00 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Чикаго Файр
США. МЛС 2014

25 октября, суббота 04:00 Чикаго Файр 2:1 Хьюстон

28 сентября, воскресенье 23:00 Хьюстон 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2013

1 сентября, воскресенье 23:00 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон

28 июля, воскресенье 05:00 Хьюстон 1:1 Чикаго Файр

15 апреля, понедельник 01:00 Хьюстон 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1 раунд
1 ноября, четверг 03:00 Чикаго Файр 1:2 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Чикаго Файр 3:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
4 июля, среда 04:30 Хьюстон 0:0 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
16 апреля, понедельник 00:00 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2011

1 октября, суббота 00:00 Хьюстон 1:1 Чикаго Файр

24 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

22 августа, воскресенье 00:00 Хьюстон 4:3 Чикаго Файр

25 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 2:0 Хьюстон
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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