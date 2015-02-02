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Краснодар - Кайрат

02.02.2015, Понедельник, 15:00 мск Товарищеские матчи Краснодар - Кайрат
Товарищеские матчи 2014

19 января, воскресенье 16:00 Краснодар 3:0 Кайрат
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