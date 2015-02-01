Введите ваш ник на сайте

Зенит - БАТЭ

01.02.2015, Воскресенье, 14:00 мск Товарищеские матчи Зенит - БАТЭ
Товарищеские матчи 2014

16 февраля, воскресенье 13:00 Зенит 0:0 БАТЭ
Товарищеские матчи 2013

4 февраля, понедельник 14:00 Зенит 0:1 БАТЭ
Лига Чемпионов (2008/2009), группа H
4 тур
5 ноября, среда 22:45 БАТЭ 0:2 Зенит
3 тур
21 октября, вторник 20:30 Зенит 1:1 БАТЭ
...
  • Читайте нас: 