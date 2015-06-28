Введите ваш ник на сайте

Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси

28.06.2015, Воскресенье, 05:30 мск Сан-Хосе, стадион Авайя Стэдиум США. МЛС Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

14 сентября, воскресенье 23:00 Сан-Хосе 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 августа, суббота 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе

29 июня, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

21 октября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе

1 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе

30 июня, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 08:00 Сан-Хосе 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 03:00 Сан-Хосе 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
24 мая, четверг 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сан-Хосе

26 июня, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

21 августа, суббота 00:00 Сан-Хосе 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

23 июля, пятница 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
...
  • Читайте нас: 