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Монреаль Импакт - Орландо Сити

21.06.2015, Воскресенье, 03:00 мск Монреаль, стадион Стэйд Олимпик США. МЛС Монреаль Импакт - Орландо Сити
США. МЛС 2015, группа Восточная конференция

28 марта, суббота 23:00 Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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