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Сиэтл - Даллас

14.06.2015, Воскресенье, 05:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Даллас
США. МЛС 2015

29 марта, воскресенье 03:30 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, вторник 07:00 Сиэтл 0:0 Даллас
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 04:00 Даллас 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 сентября, четверг 05:00 Даллас 3:1 Сиэтл

8 мая, четверг 06:00 Сиэтл 2:1 Даллас

13 апреля, воскресенье 04:30 Даллас 2:3 Сиэтл
США. МЛС 2013

19 октября, суббота 22:30 Даллас 2:0 Сиэтл

4 августа, воскресенье 06:30 Сиэтл 3:0 Даллас

19 мая, воскресенье 06:30 Сиэтл 4:2 Даллас
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Даллас 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Даллас 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Даллас 0:1 Сиэтл

26 мая, четверг 00:00 Сиэтл 0:1 Даллас
США. МЛС 2010

12 июля, понедельник 00:00 Сиэтл 1:1 Даллас

23 апреля, пятница 00:00 Даллас 2:2 Сиэтл
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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