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Ди Си Юнайтед - Торонто

07.06.2015, Воскресенье, 02:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Торонто
США. МЛС 2014

31 июля, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто

6 июля, воскресенье 03:00 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014, группа Восточная конференция

23 марта, воскресенье 00:30 Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

28 сентября, суббота 21:00 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед

25 августа, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто

16 июня, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 октября, суббота 21:00 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
20 мая, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
5 мая, суббота 00:00 Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто

17 апреля, воскресенье 00:00 Торонто 0:3 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2010

24 октября, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 2:3 Торонто

11 сентября, суббота 00:00 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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