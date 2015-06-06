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Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз

06.06.2015, Суббота, 04:00 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014

5 октября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон

5 июля, суббота 04:30 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

24 апреля, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, четверг 05:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013

20 октября, воскресенье 23:59 Хьюстон 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз

9 сентября, понедельник 01:00 Хьюстон 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

30 июня, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
11 августа, суббота 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
4 августа, суббота 04:00 Хьюстон 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2011

22 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 апреля, воскресенье 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

1 августа, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 июня, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Хьюстон
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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