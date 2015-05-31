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Колорадо - Портленд

31.05.2015, Воскресенье, 04:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Портленд
США. МЛС 2014

14 сентября, воскресенье 05:00 Колорадо 2:2 Портленд

19 июля, суббота 07:00 Портленд 2:1 Колорадо
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

23 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:0 Портленд
США. МЛС 2013

21 сентября, суббота 06:00 Портленд 1:0 Колорадо

31 марта, воскресенье 02:00 Колорадо 2:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

24 июня, понедельник 03:00 Портленд 3:0 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 сентября, четверг 05:00 Колорадо 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 сентября, суббота 06:30 Портленд 1:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 3:0 Портленд
США. МЛС 2011

12 июня, воскресенье 00:00 Портленд 0:1 Колорадо

20 марта, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Портленд
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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