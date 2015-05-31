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Чикаго Файр - Монреаль Импакт

31.05.2015, Воскресенье, 03:30 мск Бриджвью, Иллинойс, стадион Тойота Парк США. МЛС Чикаго Файр - Монреаль Импакт
США. МЛС 2014

6 октября, понедельник 01:00 Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт

17 августа, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр

12 апреля, суббота 23:59 Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2013

29 сентября, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт

11 августа, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт

28 апреля, воскресенье 00:30 Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
16 сентября, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2012, группа Восточная конференция
Регулярный чемпионат,
17 марта, суббота 00:00 Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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