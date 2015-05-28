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Портленд - Ди Си Юнайтед

28.05.2015, Четверг, 05:30 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

4 мая, воскресенье 06:30 Портленд 3:2 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

26 мая, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Портленд
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 06:30 Портленд 1:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

20 октября, четверг 00:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Портленд

30 мая, понедельник 00:00 Портленд 2:3 Ди Си Юнайтед
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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