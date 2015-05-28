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Сиэтл - Колорадо

28.05.2015, Четверг, 05:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Колорадо
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

19 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:3 Сиэтл
США. МЛС 2014

5 октября, воскресенье 23:00 Колорадо 1:4 Сиэтл

30 августа, суббота 23:59 Сиэтл 1:0 Колорадо

26 апреля, суббота 23:59 Сиэтл 4:1 Колорадо
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1 раунд
31 октября, четверг 06:30 Сиэтл 2:0 Колорадо

6 октября, воскресенье 06:00 Колорадо 5:1 Сиэтл

20 июля, суббота 23:59 Сиэтл 1:1 Колорадо

21 апреля, воскресенье 02:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 1:2 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 07:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2011

16 июля, суббота 00:00 Сиэтл 4:3 Колорадо

23 апреля, суббота 00:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2010

26 июля, понедельник 06:30 Сиэтл 2:1 Колорадо

30 мая, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Сиэтл
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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