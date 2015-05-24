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Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед

24.05.2015, Воскресенье, 02:30 мск Фоксборо, стадион Жилетт Стэдиум США. МЛС Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

25 мая, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед

6 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2013

22 сентября, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед

28 июля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн

9 июня, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
16 сентября, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Инглэнд Революшн
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

21 июля, четверг 00:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн

26 марта, суббота 23:30 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2010

8 августа, воскресенье 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед

4 апреля, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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