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Торонто - Хьюстон

10.05.2015, Воскресенье, 23:59 мск Торонто, стадион БМО Файлд США. МЛС Торонто - Хьюстон
США. МЛС 2014

9 октября, четверг 03:30 Торонто 0:1 Хьюстон

20 июля, воскресенье 05:00 Хьюстон 2:2 Торонто

13 июля, воскресенье 03:00 Торонто 4:2 Хьюстон
США. МЛС 2013

23 июня, воскресенье 05:00 Хьюстон 0:0 Торонто

20 апреля, суббота 23:59 Торонто 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
26 августа, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 00:30 Торонто 0:2 Хьюстон
США. МЛС 2012, группа Восточная конференция
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 05:00 Хьюстон 3:3 Торонто
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:0 Торонто

8 мая, воскресенье 00:00 Торонто 2:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

19 сентября, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:2 Торонто

2 июля, пятница 00:00 Торонто 1:1 Хьюстон
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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