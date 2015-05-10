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Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси

10.05.2015, Воскресенье, 03:30 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

13 октября, понедельник 03:00 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси

21 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас

22 мая, четверг 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас
США. МЛС 2013

12 августа, понедельник 04:00 Даллас 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси

8 июля, понедельник 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас

14 апреля, воскресенье 03:30 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 августа, понедельник 03:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 04:00 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
29 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас

2 мая, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/2 финала
15 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Даллас

25 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас

21 мая, пятница 00:00 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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