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Колорадо - Сан-Хосе

09.05.2015, Суббота, 05:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Сан-Хосе
США. МЛС 2014

28 сентября, воскресенье 05:00 Колорадо 1:1 Сан-Хосе

8 мая, четверг 06:30 Сан-Хосе 0:0 Колорадо

20 апреля, воскресенье 02:00 Колорадо 0:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 06:30 Сан-Хосе 1:0 Колорадо

16 июня, воскресенье 05:00 Колорадо 1:2 Сан-Хосе

19 мая, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:1 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 05:00 Колорадо 1:4 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
26 августа, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 4:1 Колорадо
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 05:30 Колорадо 1:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

25 сентября, воскресенье 00:00 Колорадо 1:1 Сан-Хосе

14 августа, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 1:2 Колорадо
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/2 финала
14 ноября, воскресенье 00:00 Колорадо 1:0 Сан-Хосе

8 августа, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Сан-Хосе

2 мая, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 1:0 Колорадо
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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