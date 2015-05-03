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Ди Си Юнайтед - Коламбус

03.05.2015, Воскресенье, 02:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Коламбус
США. МЛС 2014

8 июня, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус

20 апреля, воскресенье 03:30 Коламбус 1:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014, группа Восточная конференция

9 марта, воскресенье 04:00 Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус
США. МЛС 2013

28 апреля, воскресенье 03:30 Коламбус 3:0 Ди Си Юнайтед

23 марта, суббота 23:30 Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
21 октября, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус
Регулярный чемпионат,
5 августа, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 03:30 Коламбус 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

2 октября, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Ди Си Юнайтед

20 марта, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус
США. МЛС 2010

5 сентября, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Коламбус

27 июня, воскресенье 00:00 Коламбус 2:0 Ди Си Юнайтед
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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