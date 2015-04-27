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Сиэтл - Портленд

27.04.2015, Понедельник, 04:30 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Портленд
США. МЛС 2014

25 августа, понедельник 01:00 Портленд 2:4 Сиэтл

14 июля, понедельник 06:00 Сиэтл 2:0 Портленд

5 апреля, суббота 23:00 Портленд 4:4 Сиэтл
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, пятница 08:00 Портленд 3:2 Сиэтл
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, воскресенье 06:00 Сиэтл 1:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

14 октября, понедельник 05:00 Портленд 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2013

26 августа, понедельник 06:00 Сиэтл 1:0 Портленд

17 марта, воскресенье 04:00 Сиэтл 1:1 Портленд
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
8 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 23:30 Портленд 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
25 июня, понедельник 01:00 Портленд 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Портленд 2:3 Сиэтл

15 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 1:1 Портленд
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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