Хьюстон - Канзаc Сити

|
|30 августа, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|1:3
|Хьюстон
|
|7 июня, суббота
|04:30
|Хьюстон
|0:2
|Канзаc Сити
|
|30 августа, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|1:3
|Хьюстон
|
|7 июня, суббота
|04:30
|Хьюстон
|0:2
|Канзаc Сити
|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|24 ноября, воскресенье
|04:30
|Канзаc Сити
|2:1
|Хьюстон
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|9 ноября, суббота
|04:00
|Хьюстон
|0:0
|Канзаc Сити
|
|10 октября, четверг
|04:30
|Хьюстон
|0:0
|Канзаc Сити
|
|26 мая, воскресенье
|23:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|
|13 мая, понедельник
|04:00
|Хьюстон
|0:1
|Канзаc Сити
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|8 ноября, четверг
|06:00
|Канзаc Сити
|1:0
|Хьюстон
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|5 ноября, понедельник
|00:30
|Хьюстон
|2:0
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|15 сентября, суббота
|04:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|19 июля, четверг
|04:30
|Хьюстон
|2:1
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|8 июля, воскресенье
|04:00
|Канзаc Сити
|0:0
|Хьюстон
|1/2 финала
|7 ноября, понедельник
|00:00
|Канзаc Сити
|0:2
|Хьюстон
|
|10 сентября, суббота
|00:00
|Канзаc Сити
|3:0
|Хьюстон
|
|17 июля, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|1:1
|Канзаc Сити
|
|23 сентября, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|4:3
|Хьюстон
|
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|3:0
|Канзаc Сити
|Группа Западная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портленд
|40
|18
|11
|11
|52:45
|+7
|65
|2.
|Даллас
|38
|19
|7
|12
|58:47
|+11
|64
|3.
|Сиэтл
|37
|17
|6
|14
|50:41
|+9
|57
|4.
|Ванкувер Уайткепс
|36
|16
|6
|14
|45:38
|+7
|54
|5.
|Cпортинг КС
|35
|14
|10
|11
|50:47
|+3
|52
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|35
|14
|9
|12
|58:49
|+9
|51
|7.
|Сан-Хосе
|34
|13
|8
|13
|41:39
|+2
|47
|8.
|Динамо Хью
|34
|11
|9
|14
|42:49
|-7
|42
|9.
|Реал Солт-Лейк
|34
|11
|8
|15
|38:48
|-10
|41
|10.
|Колорадо
|34
|9
|10
|15
|33:43
|-10
|37