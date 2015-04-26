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Коламбус - Филадельфия Юнион

26.04.2015, Воскресенье, 02:30 мск Коламбус, стадион Коламбус Крю Стэдиум США. МЛС Коламбус - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

26 октября, воскресенье 23:59 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион

12 октября, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус

23 марта, воскресенье 02:00 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

6 июня, четверг 03:30 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус

7 апреля, воскресенье 01:00 Коламбус 1:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 03:30 Коламбус 3:2 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
30 августа, четверг 04:00 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус
США. МЛС 2012, группа Восточная конференция
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус

21 августа, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

24 октября, воскресенье 00:00 Коламбус 3:1 Филадельфия Юнион

6 августа, пятница 04:00 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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