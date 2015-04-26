Коламбус - Филадельфия Юнион

|
|26 октября, воскресенье
|23:59
|Коламбус
|2:1
|Филадельфия Юнион
|
|12 октября, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|2:3
|Коламбус
|
|23 марта, воскресенье
|02:00
|Коламбус
|2:1
|Филадельфия Юнион
|
|26 октября, воскресенье
|23:59
|Коламбус
|2:1
|Филадельфия Юнион
|
|12 октября, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|2:3
|Коламбус
|
|23 марта, воскресенье
|02:00
|Коламбус
|2:1
|Филадельфия Юнион
|
|6 июня, четверг
|03:30
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Коламбус
|
|7 апреля, воскресенье
|01:00
|Коламбус
|1:1
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|30 сентября, воскресенье
|03:30
|Коламбус
|3:2
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|30 августа, четверг
|04:00
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Коламбус
|Регулярный чемпионат,
|14 апреля, суббота
|00:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Коламбус
|
|18 сентября, воскресенье
|00:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Коламбус
|
|21 августа, воскресенье
|00:00
|Коламбус
|2:1
|Филадельфия Юнион
|
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Коламбус
|3:1
|Филадельфия Юнион
|
|6 августа, пятница
|04:00
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Коламбус
|Группа Восточная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|38
|21
|6
|11
|65:45
|+20
|69
|2.
|Коламбус
|39
|17
|8
|14
|65:59
|+6
|59
|3.
|Монреаль Импакт
|36
|16
|6
|14
|52:47
|+5
|54
|4.
|Ди Си Юнайтед
|37
|16
|6
|15
|45:48
|-3
|54
|5.
|Нью-Инглэнд
|35
|14
|8
|13
|49:49
|0
|50
|6.
|Торонто
|35
|15
|4
|16
|58:61
|-3
|49
|7.
|Орландо Сити
|34
|12
|8
|14
|46:56
|-10
|44
|8.
|Нью-Йорк Сити
|34
|10
|7
|17
|49:58
|-9
|37
|9.
|Филадельфия
|34
|10
|7
|17
|42:55
|-13
|37
|10.
|Чикаго Файр
|33
|8
|6
|19
|42:56
|-14
|30