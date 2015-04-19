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Ди Си Юнайтед - Хьюстон

19.04.2015, Воскресенье, 02:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Хьюстон
США. МЛС 2014

12 октября, воскресенье 23:00 Хьюстон 1:3 Ди Си Юнайтед

4 августа, понедельник 04:00 Хьюстон 1:0 Ди Си Юнайтед

22 мая, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2013

27 октября, воскресенье 21:30 Ди Си Юнайтед 1:2 Хьюстон

9 мая, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 0:4 Хьюстон

3 марта, воскресенье 05:00 Хьюстон 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 01:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 01:00 Хьюстон 3:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
16 июля, понедельник 05:00 Хьюстон 4:0 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:0 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
29 апреля, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 3:2 Хьюстон
США. МЛС 2011

26 июня, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон

30 апреля, суббота 00:00 Хьюстон 4:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2010

26 сентября, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон

23 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:0 Ди Си Юнайтед
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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