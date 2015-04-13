Введите ваш ник на сайте

Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл

13.04.2015, Понедельник, 02:00 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 24 ноября, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 октября, суббота 22:30 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 октября, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл

29 июля, вторник 06:00 Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

22 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

27 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 06:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

16 марта, среда 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 1 ноября, понедельник 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

5 июля, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл

8 мая, суббота 00:00 Сиэтл 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
...
  • Читайте нас: 