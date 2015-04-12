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Хьюстон - Монреаль Импакт

12.04.2015, Воскресенье, 03:30 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Монреаль Импакт
США. МЛС 2014

7 сентября, воскресенье 04:30 Хьюстон 3:2 Монреаль Импакт

30 июня, понедельник 03:30 Монреаль Импакт 3:0 Хьюстон
США. МЛС 2014, группа Восточная конференция

16 марта, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:0 Монреаль Импакт
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1 раунд
1 ноября, пятница 04:00 Хьюстон 3:0 Монреаль Импакт

5 октября, суббота 04:30 Хьюстон 1:0 Монреаль Импакт

25 августа, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 5:0 Хьюстон

20 июня, четверг 04:00 Монреаль Импакт 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:1 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 04:30 Хьюстон 3:0 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 03:30 Монреаль Импакт 4:2 Хьюстон
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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