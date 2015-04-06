Канзаc Сити - Филадельфия Юнион

|
|19 октября, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Канзаc Сити
|
|2 августа, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|15 мая, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|1:2
|Филадельфия Юнион
|
|19 октября, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Канзаc Сити
|
|2 августа, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|15 мая, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|1:2
|Филадельфия Юнион
|
|26 октября, суббота
|23:00
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Канзаc Сити
|
|28 сентября, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|0:1
|Филадельфия Юнион
|
|3 марта, воскресенье
|01:00
|Филадельфия Юнион
|1:3
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|25 октября, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|2:1
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|24 июня, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|4:0
|Канзаc Сити
|
|24 сентября, суббота
|00:00
|Канзаc Сити
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|23 июня, четверг
|00:00
|Филадельфия Юнион
|0:0
|Канзаc Сити
|
|4 сентября, суббота
|00:00
|Филадельфия Юнион
|1:1
|Канзаc Сити
|
|11 июня, пятница
|00:00
|Канзаc Сити
|2:0
|Филадельфия Юнион
|Группа Западная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портленд
|40
|18
|11
|11
|52:45
|+7
|65
|2.
|Даллас
|38
|19
|7
|12
|58:47
|+11
|64
|3.
|Сиэтл
|37
|17
|6
|14
|50:41
|+9
|57
|4.
|Ванкувер Уайткепс
|36
|16
|6
|14
|45:38
|+7
|54
|5.
|Cпортинг КС
|35
|14
|10
|11
|50:47
|+3
|52
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|35
|14
|9
|12
|58:49
|+9
|51
|7.
|Сан-Хосе
|34
|13
|8
|13
|41:39
|+2
|47
|8.
|Динамо Хью
|34
|11
|9
|14
|42:49
|-7
|42
|9.
|Реал Солт-Лейк
|34
|11
|8
|15
|38:48
|-10
|41
|10.
|Колорадо
|34
|9
|10
|15
|33:43
|-10
|37