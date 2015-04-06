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Канзаc Сити - Филадельфия Юнион

06.04.2015, Понедельник, 02:00 мск Канзас-Сити, стадион Спортинг Парк США. МЛС Канзаc Сити - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

19 октября, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 2:1 Канзаc Сити

2 августа, суббота 04:00 Канзаc Сити 1:1 Филадельфия Юнион

15 мая, четверг 04:30 Канзаc Сити 1:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

26 октября, суббота 23:00 Филадельфия Юнион 1:2 Канзаc Сити

28 сентября, суббота 04:00 Канзаc Сити 0:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

3 марта, воскресенье 01:00 Филадельфия Юнион 1:3 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
25 октября, четверг 04:30 Канзаc Сити 2:1 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 4:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2011

24 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 1:1 Филадельфия Юнион

23 июня, четверг 00:00 Филадельфия Юнион 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

4 сентября, суббота 00:00 Филадельфия Юнион 1:1 Канзаc Сити

11 июня, пятница 00:00 Канзаc Сити 2:0 Филадельфия Юнион
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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