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Спартак - Лудогорец

31.01.2015, Суббота, 19:30 мск Товарищеские матчи Спартак - Лудогорец
Товарищеские матчи 2013

19 февраля, вторник 20:00 Спартак 1:2 Лудогорец
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