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Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн

05.04.2015, Воскресенье, 02:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2014

31 июля, четверг 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Колорадо
США. МЛС 2013

18 июля, четверг 05:00 Колорадо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо
США. МЛС 2011

24 июля, воскресенье 00:00 Колорадо 2:2 Нью-Инглэнд Революшн

8 мая, воскресенье 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Колорадо
США. МЛС 2010

19 сентября, воскресенье 05:00 Колорадо 3:0 Нью-Инглэнд Революшн

25 апреля, воскресенье 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Колорадо
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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