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Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси

05.04.2015, Воскресенье, 05:00 мск Ванкувер, стадион БиСи Плэйс США. МЛС Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

24 августа, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткепс

20 апреля, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

13 апреля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2013

25 августа, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси

21 июля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткепс

12 мая, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1 раунд
2 ноября, пятница 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
2 сентября, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 06:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс

31 июля, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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