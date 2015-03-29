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Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз

29.03.2015, Воскресенье, 02:30 мск Коламбус, стадион Коламбус Крю Стэдиум США. МЛС Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014

19 октября, воскресенье 23:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Коламбус

13 июля, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Коламбус

27 апреля, воскресенье 03:30 Коламбус 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013

11 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

4 мая, суббота 23:59 Коламбус 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

27 мая, понедельник 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
16 сентября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
7 апреля, суббота 00:00 Коламбус 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

5 июня, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Коламбус

26 марта, суббота 23:00 Коламбус 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

18 июля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

21 мая, пятница 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Коламбус
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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