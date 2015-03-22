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Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед

22.03.2015, Воскресенье, 23:59 мск Нью Йорк, стадион Ред Булл Арена США. МЛС Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, суббота 22:30 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

11 сентября, четверг 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед

31 августа, воскресенье 22:30 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

13 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

1 сентября, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

14 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

16 марта, суббота 20:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 04:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 августа, четверг 04:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
25 июня, понедельник 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
23 апреля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед

22 апреля, пятница 00:00 Ди Си Юнайтед 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

11 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

1 мая, суббота 00:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 38 21 6 11 65:45 +20 69
2. Коламбус 39 17 8 14 65:59 +6 59
3. Монреаль Импакт 36 16 6 14 52:47 +5 54
4. Ди Си Юнайтед 37 16 6 15 45:48 -3 54
5. Нью-Инглэнд 35 14 8 13 49:49 0 50
6. Торонто 35 15 4 16 58:61 -3 49
7. Орландо Сити 34 12 8 14 46:56 -10 44
8. Нью-Йорк Сити 34 10 7 17 49:58 -9 37
9. Филадельфия 34 10 7 17 42:55 -13 37
10. Чикаго Файр 33 8 6 19 42:56 -14 30
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