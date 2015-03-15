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Сиэтл - Сан-Хосе

15.03.2015, Воскресенье, 05:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Сан-Хосе
США. МЛС 2014

21 августа, четверг 06:00 Сиэтл 1:1 Сан-Хосе

3 августа, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

18 мая, воскресенье 06:00 Сиэтл 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2013

14 июля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:0 Сиэтл

11 мая, суббота 23:59 Сиэтл 4:0 Сан-Хосе

24 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 06:30 Сиэтл 1:2 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
12 августа, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
1 апреля, воскресенье 00:00 Сиэтл 0:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

16 октября, воскресенье 00:00 Сиэтл 2:1 Сан-Хосе

3 апреля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2010

1 августа, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 0:1 Сиэтл

23 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 0:1 Сан-Хосе
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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