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Хьюстон - Коламбус

08.03.2015, Воскресенье, 04:30 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Коламбус
США. МЛС 2014

14 сентября, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:2 Коламбус

24 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 3:0 Хьюстон

8 мая, четверг 04:00 Хьюстон 1:0 Коламбус
США. МЛС 2013

5 сентября, четверг 03:30 Коламбус 2:0 Хьюстон

4 августа, воскресенье 05:00 Хьюстон 3:1 Коламбус

2 июня, воскресенье 03:30 Коламбус 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
20 августа, понедельник 05:00 Хьюстон 2:2 Коламбус
Регулярный чемпионат,
22 апреля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:2 Хьюстон
США. МЛС 2011

15 сентября, четверг 00:00 Коламбус 2:2 Хьюстон

19 июня, воскресенье 00:00 Хьюстон 0:2 Коламбус
США. МЛС 2010

25 июля, воскресенье 03:30 Коламбус 3:0 Хьюстон

11 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 0:0 Коламбус
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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