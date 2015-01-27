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Торпедо - Сокол

27.01.2015, Вторник, 18:00 мск Товарищеские матчи Торпедо - Сокол
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Сокол 0:4 Торпедо
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Сокол
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Сокол 0:2 Торпедо
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Торпедо 6:2 Сокол
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