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Амкар-Пермь - Тосно

28.01.2015, Среда, 14:00 мск Товарищеские матчи Амкар-Пермь - Тосно
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
25 сентября, четверг 15:00 Тосно 0:0
(4:2)п		 Амкар-Пермь
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