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Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр

07.03.2015, Суббота, 06:00 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
США. МЛС 2014

1 июня, воскресенье 23:59 Чикаго Файр 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

4 марта, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 23:00 Чикаго Файр 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр

17 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

4 сентября, суббота 00:00 Чикаго Файр 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

2 августа, понедельник 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Чикаго Файр
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 40 18 11 11 52:45 +7 65
2. Даллас 38 19 7 12 58:47 +11 64
3. Сиэтл 37 17 6 14 50:41 +9 57
4. Ванкувер Уайткепс 36 16 6 14 45:38 +7 54
5. Cпортинг КС 35 14 10 11 50:47 +3 52
6. Лос-Анджелес Гэлакси 35 14 9 12 58:49 +9 51
7. Сан-Хосе 34 13 8 13 41:39 +2 47
8. Динамо Хью 34 11 9 14 42:49 -7 42
9. Реал Солт-Лейк 34 11 8 15 38:48 -10 41
10. Колорадо 34 9 10 15 33:43 -10 37
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