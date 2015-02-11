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Стронгест - Монаркас

11.02.2015, Среда, 03:45 мск Кубок Либертадорес , ответный матч Стронгест - Монаркас
Первый матч: 1 - 1
Кубок Либертадорес 2015
Первый раунд,
первый матч		 4 февраля, среда 05:30 Монаркас 1:1 Стронгест
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