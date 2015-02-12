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Онсе Кальдас - Коринтианс

12.02.2015, Четверг, 03:00 мск Кубок Либертадорес , ответный матч Онсе Кальдас - Коринтианс
Первый матч: 0 - 4
Кубок Либертадорес 2015
Первый раунд,
первый матч		 5 февраля, четверг 03:00 Коринтианс 4:0 Онсе Кальдас
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