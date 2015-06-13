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Албания - Франция

13.06.2015, Суббота, 19:00 мск Тирана, стадион Кемал Стафа Национал Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Албания - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2014

14 ноября, пятница 22:45 Франция 1:1 Албания
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа D
11 тур
7 октября, пятница 23:00 Франция 3:0 Албания
9 тур
2 сентября, пятница 23:00 Албания 1:2 Франция
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