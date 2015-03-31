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Нидерланды - Испания

31.03.2015, Вторник, 21:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Товарищеские матчи. Сборные Нидерланды - Испания
Чемпионат мира 2014, группа B
1 тур
13 июня, пятница 23:00 Испания 1:5 Нидерланды
Чемпионат мира 2010

11 июля, воскресенье 22:30 Нидерланды 0:1 Испания
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