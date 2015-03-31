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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Италия - Англия

31.03.2015, Вторник, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Товарищеские матчи. Сборные Италия - Англия
Чемпионат мира 2014, группа D
1 тур
15 июня, воскресенье 02:00 Англия 1:2 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 23:00 Англия 2:1 Италия
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/4 финала
24 июня, воскресенье 22:45 Англия 0:0
(2:4)п		 Италия
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