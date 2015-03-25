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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Германия - Австралия

25.03.2015, Среда, 22:30 мск Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер Товарищеские матчи. Сборные Германия - Австралия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 22:45 Германия 1:2 Австралия
Чемпионат мира 2010, группа D
1 тур
13 июня, воскресенье 22:30 Германия 4:0 Австралия
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