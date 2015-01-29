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Чили - США

29.01.2015, Четверг, 02:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Чили - США
Товарищеские матчи. Сборные 2011

23 января, воскресенье 06:00 США 1:1 Чили
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