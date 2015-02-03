Введите ваш ник на сайте

Лилль - ПСЖ

03.02.2015, Вторник, 23:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала Лилль - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
16 тур
3 декабря, среда 23:00 Лилль 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Лилль 1:3 ПСЖ
19 тур
22 декабря, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 23:59 ПСЖ 1:0 Лилль
4 тур
2 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
29 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, воскресенье 23:59 ПСЖ 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Лилль
2 тур
15 августа, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
Финал
14 мая, суббота 22:45 ПСЖ 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Лилль 3:1 ПСЖ
4 тур
30 августа, воскресенье 19:00 ПСЖ 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 20:45 Лилль 0:0 ПСЖ
13 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
26 января, суббота 19:10 Лилль 0:0 ПСЖ
5 тур
26 августа, воскресенье 20:00 ПСЖ 1:1 Лилль
...
  • Читайте нас: 