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ПСЖ - Нант

11.02.2015, Среда, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/8 финала ПСЖ - Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 ПСЖ 2:1 Нант
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/2 финала
4 февраля, вторник 23:59 Нант 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
21 тур
19 января, воскресенье 23:59 ПСЖ 5:0 Нант
3 тур
25 августа, воскресенье 23:00 Нант 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
7 февраля, суббота 21:00 Нант 1:4 ПСЖ
5 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Нант
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