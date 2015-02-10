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Ле Пуаре-сюр-Ви - Осер

10.02.2015, Вторник, 21:00 мск Франция. Кубок, 1/8 финала Ле Пуаре-сюр-Ви - Осер
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