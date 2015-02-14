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Вест Бромвич - Вест Хэм

14.02.2015, Суббота, 15:45 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Кубок, 5 раунд Вест Бромвич - Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 18:00 Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич
14 тур
2 декабря, вторник 23:00 Вест Бромвич 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, суббота 16:45 Вест Хэм 3:3 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
30 марта, суббота 19:00 Вест Хэм 3:1 Вест Бромвич
17 тур
16 декабря, воскресенье 20:00 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
12 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:3 Вест Хэм
12 тур
10 ноября, среда 22:45 Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
16 марта, понедельник 23:00 Вест Хэм 0:0 Вест Бромвич
4 тур
13 сентября, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:2 Вест Хэм
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