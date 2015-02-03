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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)

Манчестер Юнайтед - Кембридж Юнайтед

03.02.2015, Вторник, 22:45 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Англия. Кубок, 4 раунд , повторный матч Манчестер Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Англия. Кубок (2014/2015)
4 раунд
23 января, пятница 22:55 Кембридж Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед
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