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Ирак - ОАЭ

30.01.2015, Пятница, 12:00 мск Ньюкасл, стадион Ньюкасл Стэдиум Кубок Азии, Матч за 3-е место Ирак - ОАЭ
Кубок Персидского Залива 2014, группа B
3 тур
20 ноября, четверг 19:45 ОАЭ 2:0 Ирак
Кубок Азии 2011, группа D
групповой раунд, 2 тур
15 января, суббота 19:15 ОАЭ 0:1 Ирак
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